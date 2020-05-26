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26 травня 2020, вівторок, 12:06 16
Суспільство 2020-05-26T14:30:04+03:00
Українські Новини
Зафіксували перші порушення після послаблення карантину: як відновив роботу громадський транспорт в Дніпрі

Зафіксували перші порушення після послаблення карантину: як відновив роботу громадський транспорт в Дніпрі

Ирина Николенко
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Громадський транспорт у Дніпрі. Фото: dp.vgorode.ua
Громадський транспорт у Дніпрі. Фото: dp.vgorode.ua

Після того, як в Дніпрі запустили роботу метрополітену і громадського транспорту, водії і пасажири не дотримуються правил безпеки. В транспорт набирають велику кількість людей, а водії цьому не перешкоджають, передають Українські Новини.

В Дніпрі відновив роботу громадський транспорт без спеціальних перепусток. Крім того, заходити в транспорт можна тільки в масці і захисних рукавичках. Водії повинні набирати тільки ту кількість пасажирів, скільки і сидячих місць.

Але ці правила порушують, передає видання Vgorode. "На багатьох маршрутах громадського транспорту Дніпра набираються повні салони, як в докарантинний час. Люди товпляться в маршрутці, а водії не перешкоджають заповнення салону", – повідомляє видання.

У громадському транспорті Дніпра порушують заходи безпеки. Фото: dp.vgorode.uaУ громадському транспорті Дніпра порушують правила безпеки. Фото: dp.vgorode.ua

Крім того, люди скаржаться в телеграм-каналах департаменту транспорту на велику кількість стоячих пасажирів. З водіями провели інструктаж під підпис, а деяких відсторонили від роботи на маршруті.

Ослаблення карантину в Днипре. Фото: dp.vgorode.uaОслаблення карантину в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня в Україні розпочався 2 етап послаблення карантину. З 10 червня МОЗ може дозволити повноцінно працювати кафе і ресторанам.

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