Зафіксували перші порушення після послаблення карантину: як відновив роботу громадський транспорт в Дніпрі

Після того, як в Дніпрі запустили роботу метрополітену і громадського транспорту, водії і пасажири не дотримуються правил безпеки. В транспорт набирають велику кількість людей, а водії цьому не перешкоджають, передають Українські Новини.

В Дніпрі відновив роботу громадський транспорт без спеціальних перепусток. Крім того, заходити в транспорт можна тільки в масці і захисних рукавичках. Водії повинні набирати тільки ту кількість пасажирів, скільки і сидячих місць.

Але ці правила порушують, передає видання Vgorode. "На багатьох маршрутах громадського транспорту Дніпра набираються повні салони, як в докарантинний час. Люди товпляться в маршрутці, а водії не перешкоджають заповнення салону", – повідомляє видання.

У громадському транспорті Дніпра порушують правила безпеки. Фото: dp.vgorode.ua

Крім того, люди скаржаться в телеграм-каналах департаменту транспорту на велику кількість стоячих пасажирів. З водіями провели інструктаж під підпис, а деяких відсторонили від роботи на маршруті.

Ослаблення карантину в Днипре. Фото: dp.vgorode.ua

Як повідомляли Українські Новини, з 22 травня в Україні розпочався 2 етап послаблення карантину. З 10 червня МОЗ може дозволити повноцінно працювати кафе і ресторанам.