Полицейских, которые подозреваются в пытках людей в Кагарлыке, хотят арестовать без альтернативы залога

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в изнасиловании и пытках.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"(ходатайство) о взятии под стражу", - сказали в ведомстве.

Меру пресечения рассмотрит скорее всего Голосеевский районный суд Киева.

Заседание планируется во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.