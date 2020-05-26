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26 мая 2020, вторник, 11:52 110
Общество 2020-05-26T12:22:33+03:00
Українські Новини
Полицейских, которые подозреваются в пытках людей в Кагарлыке, хотят арестовать без альтернативы залога

Полицейских, которые подозреваются в пытках людей в Кагарлыке, хотят арестовать без альтернативы залога

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Киевская область, Кагарлыкский район, ГБР, Изнасилование в Кагарлыке
Арест. Фото: freepik
Арест. Фото: freepik

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в изнасиловании и пытках.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

"(ходатайство) о взятии под стражу", - сказали в ведомстве.

Меру пресечения рассмотрит скорее всего Голосеевский районный суд Киева.

Заседание планируется во вторник.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой.

Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

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