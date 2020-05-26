Полицейских, которые подозреваются в пытках людей в Кагарлыке, хотят арестовать без альтернативы залога

Прокуратура просит суд взять под стражу без альтернативы залога оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыцкого отделения полиции Обуховского отдела полиции Управления Нацполиции в Киевской области, которые подозреваются в изнасиловании и пытках. Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора. "(ходатайство) о взятии под стражу", - сказали в ведомстве. Меру пресечения рассмотрит скорее всего Голосеевский районный суд Киева. Заседание планируется во вторник. Как сообщали Українськi Новини, ГБР задержало двух полицейских в Киевской области по подозрению в пытках и изнасиловании. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и стрелял из табельного оружия над головой. Одним из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.