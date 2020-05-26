Российская "Рот-Фронт" судится с Roshen из-за упаковки конфеты "Ромашка"

После судебной тяжбы с ООО "Хладопром" (Харьков) из-за мороженного "Киевский торт", Кондитерская компания"Рот-Фронт" (Россия) просит Суд Европейского Союза отклонить регистрацию одного из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине корпорации Roshen оформления конфет "Ромашка" из-за сходства с оформлением своих конфет "Ромашки", суд признал возможность путаницы потребителями.

Об этом говорится в решении суда от 13 мая, передают Українськi Новини.

12 декабря 2016 года Roshen обратился с просьбой о защите интеллектуальной собственности в ЕС с помощью международной регистрации способа оформления этикетки конфет "Ромашка".

18 июля 2017 года ОАО "Рот-Фронт" подало уведомление о возражении по поводу регистрации заявленного знака, поскольку 13 ноября 2013 года ОАО уже зарегистрировало схожую этикетку для своей продукции.

24 июля 2018 года Отдел оппозиции поддержал иск "Рот-Фронта" и отклонил заявку Roshen на регистрацию.

24 сентября 2018 года Roshen подал уведомление об обжаловании в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) в отношении решения Отдела оппозиции.

Решением от 16 ноября 2018 года Второй апелляционный совет EUIPO аннулировал решение Отдела оппозиции и полностью отклонил возражение, указав, что вероятность путаницы между оспариваемыми знаками отсутствует.

Отмечается, что если экспертиза возражения показывает, что товарный знак не может быть зарегистрирован в отношении некоторых или всех товаров, в отношении которых подана заявка на товарный знак ЕС.

Согласно материалам, хотя "Рот-Фронт" утверждает, что имело место нарушение, в представлениях он не выдвигает никаких аргументов.

Апелляционный совет заявил, что, хотя знаки имели определенные сходства, эти сходства были довольно банальными и перевешивались другими факторами.

Однако Суд ЕС отметил, что если предположить, что знак имеет слабый отличительный характер, такое обстоятельство не позволит исключить вероятность путаницы между товарными знаками с учетом идентичности товаров.

"Действительно, нельзя исключать, что публика, демонстрируя уровень внимания ниже среднего, сталкивалась с идентичными товарами, такими как сладости, продаваемыми под указанными знаками, состоящими в центре из дуг трех белых цветов с желтыми центрами и повторяющихся слов, написанных кириллическими символами и с каждой стороны повторяющимися декоративными мотивами на полностью или частично зеленом прямоугольнике, и может свидетельствовать о том, что они являются знаками, происходящими из одного и того же предприятия или представляющими собой вариации одного и того же знака", - аргументировал суд ЕС.

В связи с этим Суд ЕС признал, что Апелляционный совет ошибочно установил, что не было никакой путаницы между оспариваемыми знаками со стороны общественности.

Следовательно, его решение должно быть аннулировано полностью.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Верховный Суд признал законным штраф для "Киевхлеб" за торт похожий на Roshen.

Тем временем Порошенко переписал часть Roshen на своего сына.