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26 мая 2020, вторник, 11:03 137
Медицина 2020-05-26T11:15:01+03:00
Українські Новини
Днепропетровской области разрешили перейти на 2 этап адаптивного карантина

Днепропетровской области разрешили перейти на 2 этап адаптивного карантина

Ирина Николенко
Минздрав, карантин в Украине, Выход из карантина, Смягчение карантина
2-й этап смягчения карантина. Фото: Pixabay
2-й этап смягчения карантина. Фото: Pixabay

В то время, как 25 мая восемь областей были не готовы к смягчению карантина, по состоянию на утро 26 мая это количество уменьшилось к семи, которые не соответствуют критериям перехода на 2-й этап смягчения карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

В частности, показателю инцидентности не соответствуют Волынская (16,49 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (14,44), Львовская (12,23), Ровненская (24,90) и Черновицкая (39,83) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (9,01), Львовская (11,98) и Луганская (9,03) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, в Черновицкой области превышает 50% и по состоянию на утро 26 мая составляет 54,50%.

Самый большой этот показатель также в Волынской (43,50%) и Ивано-Франковской (39,30%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 37,85%, инцидентность – 11,83, количество тестирований на 100 тыс. населения – 48,24.

Как сообщали Українськi Новини, с 22 мая Кабмин ввел адаптивную модель карантина. С 1 мая Минздрав планирует возобновить работу бассейнов и спортзалов, а также межобластных перевозок на автомобильном транспорте.

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