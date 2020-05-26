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26 мая 2020, вторник, 10:41 681
Общество 2020-05-26T11:15:14+03:00
Українські Новини
На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация — движение ограничено, сотни машин стоят в заторе

На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация — движение ограничено, сотни машин стоят в заторе

Кира Молчанова
Киев, Пробки, Южный мост, авария в Киеве
Аварийная ситуация на Южном мосту. Фото:
Аварийная ситуация на Южном мосту. Фото: "Киевавтодор"

Утром во вторник Киев стоит в заторах, один из которых случился из-за аварийной ситуации на Южном мосту — не в порядке дорожное покрытие.

Об этом сообщает в Facebook Коммунальная корпорация "Киевавтодор".

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа. Специалисты "Киевавтодормост" уже работают на месте", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожное покрытие должны починить в течение 3-4 часов.

Из-за аварии движение было частично ограничено. В направлении от станции метро "Харьковская" на левом берегу образовалась пробка в сторону правого берега.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве после ослабления карантина взлетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

Тем временем, 25 мая, в день запуска метро, в столице все равно были пробки практически на всех мостах и путепроводах.

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