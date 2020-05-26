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26 мая 2020, вторник, 10:40 424
Экономика 2020-05-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 26 мая

Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 26 мая

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

Пока доллар и евро дорожают в обменниках, во вторник, 26 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 25 мая, не изменился и составляет 3,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи во вторник снизился на 3 копейки и составляет 3,78 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 26 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,21 3,78
Максимальный 3,60 4,00
Минимальный 2,30 3,60

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

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