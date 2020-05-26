Украина работает над созданием и запуском спутников дистанционного зондирования Земли "Сокіл"

Государственное космическое агентство рассматривает возможность создания и запуска спутников дистанционного зондирования Земли "Сокіл", в то время, как в Украине запустили программу для космических стартапов Yangel Big Bang.

Об этом в интервью интернет-изданию "Левый берег" сообщил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов, передают Українськi Новини.

"Мы обсуждаем вопрос создания и запуска группировки, которая будет называться "Сокіл". Это - несколько спутников высокого, среднего и около среднего разрешения. Это будет группировка дистанционного зондирования Земли. Она может быть использована как для военных, так и для гражданских целей (а это вопросы незаконной вырубки лесов, земельного кадастра, неконтролируемой добычи янтаря). При помощи наших спутников у нас в космосе появятся глаза, и мы сможем оттуда видеть, что происходит как на украинской, так и на другой территории. И будем понимать, что нам нужно для решения тех или иных политических и экономических задач", - сказал он.

При этом Усов отметил, что для получения результата от работы спутников необходимо создание сервисной платформы, которую могут использовать разные госструктуры, министерства, бизнес.

"Было подсчитано, что та сумма, которую мы бы тратили в случае закупки всего перечня услуг доступных нам заграничных серверов, равна приблизительно 50 млн долларов в год. Если же развивать нашу, отечественную систему, то мы сэкономим десятки миллионов долларов. Кроме того, для нас важно, чтобы эти спутники выступали для конечного потребителя как сервисы в рамках электронных платформ. Чтобы человек зашел и получил ту информацию, которая ему нужна. Так, аграрий получит один набор сервисов, банкиры - другой, а военные - третий", - отметил он.

Усов отметил, что с точки зрения национальной безопасности одна из главных проблем Украины - отсутствие собственной группировки на Земной Орбите.

"В Украине есть Национальный центр управления и испытания космических средств - одна из самых крупных в Европе наземных инфраструктур, которая позволяет собирать спутниковые данные, принимать, интерпретировать информацию. Там работает тысяча людей, которые фактически выдают не снимки, а анализ данных (BI) на основе этих снимков. Однако при этом мы вынуждены работать с чужими спутниками. Если у нас будет своя спутниковая группировка, мы получим полный цикл управления космическими аппаратами; свои данные, свои сервисы", - сказал он.

Усов отметил, что основной проблемой для космической отрасли является отсутствие программы развития.

"Космическая отрасль три года живет без программы развития. А это - базовый документ, стратегия, где заложен бюджет, который определяет становление профильных предприятий и самого агентства на пять лет. Соответственно, три года космическое агентство только то и делало, что частично погашало задолженности по зарплатам, аренде, закупало туалетную бумагу. Больше возможностей для развития у него не было", - сказал он.

При этом Усов подчеркнул, что статус космического агентства при Президенте Владимире Зеленском сильно возрос.

"Я жду нашей следующей встречи, чтобы презентовать ему концепцию новой космической программы, которую мы разработали, рассказать о тех шагах, которые необходимо уже сегодня сделать", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, В январе Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства бизнесмена Владимира Усова. Усов является сооснователем сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz.

Также глава Госкосмоса заявил, что в первый его рабочий день в посольстве США ему дали понять, с какими странами дружить, а с какими – нет.