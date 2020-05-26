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26 мая 2020, вторник, 07:00 3025 Документ
Политика 2020-05-26T07:33:39+03:00
Українські Новини
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия"

США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия"

Ольга Фандорина
США, Лаборатория, Инфекции
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

По контракту HDTRA 1-08-D-0007-00009 в рамках "Программы вовлечения в специальную биологическую деятельность" Агентства уменьшения угрозы (до 1998 года – Агентство специального оружия обороны) Министерства обороны США (DTRA) предоставлялась техническая помощь лабораториям в Украине, которые были ранее построены и модернизированы при содействии Агентства. При этом, самим предоставлением технической помощи занималась привлеченная компания "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп" (США).

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения Украины на информационный запрос "Українських Новин".

"Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемологии и гигиены (г.Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г.Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", - говорится в ответе.

При этом в ответе уточняется, что до остановки программы в 2014 году в рамках реализации проекта технической помощи DTRA в Украине уже были построены, модернизированы и сданы в эксплуатацию 8 лабораторий на базе областных лабораторных центров в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Харьковской, Херсонской, Тернопольской областях, а также республиканского лабораторного центра АР Крым.

Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках Меморандума, подписанного между Министерством по вопросам европейской интеграции Украины и "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп". Согласно этому Меморандуму, в 2016-2019 годах планировалось освоить 1,28 млн долл США. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ – Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями. 

Как указывалось в тексте Меморандума, такой шаг позволит усовершенствовать межрегиональное и межведомственное лабораторное сотрудничество, создаст возможность упрощенного и быстрого обмена данными о выявленных заболеваниях. Также усиливается система управления и контроль за патогенами, включая особо опасные патогены. 

При этом, в Меморандуме отдельно прописывается, что участие в программе могут брать лишь лаборатории и институты МОЗ Украины, утвержденные украинской и американской сторонами. Также в документе содержится обязательство украинской стороны по беспрепятственному доступу на объекты представителям "Блек энд Витч Спейшл Проджектс Корп".

Более точные данные содержатся в Регистрационной карточке проекта, завизированной в феврале 2017 года занимавшим тогда пост первого зама Минэкономики Максимом Нефедовым. Здесь перечисляются уже 13 объектов, на которых ведется работа: НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, НИИ биотехнологии и штаммов микроорганизмов, Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины, Украинский центр по контролю и мониторингу МОЗ, а также 5 лабораторий в Киеве и Киевской области, 2 лаборатории во Львове и по одной лаборатории в Днипре и Одессе.

В отличном от Меморандума ключе звучит и графа о целях и содержании проекта: "Предотвращение распространения технологии, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия, путем создания национальной системы наблюдений за заболеваниями и системы отчетности, расширения общенациональной сети диагностических лабораторий, которые работают с особо опасными инфекциями (ООИ), безопасного хранения ООИ в назначенных заведениях, пока не будет внедрено временное либо постоянное решение".

Ранее в СМИ поднимался вопрос о "строительстве" Министерством обороны США биологических лабораторий в Украине. При этом обращалось внимание, что в украинских лабораториях военной медицины с советских времен сохранялись штаммы биологических продуктов, аналогичные тем, с которыми работают в лабораториях соседней РФ. В то же время, ни одна из лабораторий Министерства обороны Украины, а также региональные санитарно-эпидемологические управления Центрального санитарно-эпидемологического управления Минобороны Украины в "Программе вовлечения в специальную биологическую деятельность" не упоминаются.

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