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  • За добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу. Дані по всіх країнах 26 травня
26 травня 2020, вівторок, 09:24 22
Світ 2020-05-26T12:30:05+03:00
Українські Новини
За добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу. Дані по всіх країнах 26 травня

За добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу. Дані по всіх країнах 26 травня

Валерия Драгомирова
Поширення коронавірусу, коронавірус у світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У вівторок, 26 травня, у світі кількість випадків захворювання на коронавірус досягла 5 497 538 (87 250 за добу), 2 169 005 з них одужали (63 588 за добу), 346 269 - померли (1 165 за добу).

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Найбільше випадків зафіксували у США, де вірус підтвердили у 1 662 768 осіб, 98 223 з них померли, а 379 157 - вилікувалися.

На другому місці виявилася Бразилія, де на коронавірус захворіли 374 898 осіб, всього в країні 23 473 летальних випадків, а перемогли хворобу 153 833 осіб.

За кількістю хворих на Covid-19 на третьому місці знаходиться Росія. На коронавірус у країні захворіли 353 427, померли - 3 633, а одужали - 118 798 осіб.

На четвертому місці знаходиться Великобританія. На коронавірус захворіли 262 547 осіб, одужали 1 161 і померли 36 996 осіб.

В Іспанії зафіксували 235 400 випадків захворювання на COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих у країні становить 26 834 осіб, а 150 376 осіб перемогли хворобу.

Як повідомляли Українські Новини, США побудували в Україні 8 лабораторій, де зберігаються особливо небезпечні інфекції для "запобігання біозброї".


Крім того, ВООЗ прогнозує в Африці "тиху" епідемію коронавірусу через безвідповідальність влади.

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За добу у світі підтвердили 87 тис. випадків коронавірусу. Дані по всіх країнах 26 травня
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