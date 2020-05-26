Украина уже 76-й день на карантине: сколько осталось до его окончания

Сегодня начался 76-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня.

До этой даты осталось 27 дней.

Ранее Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

20 мая Кабинет Министров на своем заседании рассмотрел вопрос относительно дальнейшего смягчения карантина в Украине.

С 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).

C 25 мая в Киеве, Харькове и Днипре заработал метрополитен.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.

Ранее Кабинет Министров разрешил работу метрополитена и детских садов с 25 мая при условии соблюдения критериев адаптивного карантина.