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26 травня 2020, вівторок, 09:00 27
Суспільство 2020-05-26T12:30:05+03:00
Українські Новини
Україна вже 76-й день на карантині: скільки залишилося до його закінчення

Україна вже 76-й день на карантині: скільки залишилося до його закінчення

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні розпочався 76-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 20 травня було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 27 днів.

Раніше Кабмін зняв низку карантинних обмежень з пропозиціями міністерств з 11 травня.

Таким чином, з 11 травня дозволяється робота закладів торгівлі непродовольчими товарами, робота літніх терас кафе і ресторанів на відкритому повітрі, а також закладів харчування на винос, закладів культури за бажанням цих закладів, також дозволяється діяльність нотаріусів, адвокатів, аудиторів.

Також з 11 травня відкриваються парки і сквери, салони краси, частково музеї.

20 травня Кабінет Міністрів на своєму засіданні розглянув питання щодо подальшого пом'якшення карантину в Україні.

З 22 травня відновить роботу міський та приміський транспорт, готелі (крім хостелів, без ресторанів та басейнів), дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 чоловік і без глядачів), а також церковні служби (не більше 1 людини на 10 квадратних метрів).

C 25 травня в Києві, Харкові та Дніпрі запрацював метрополітен.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, шкільні табори у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу метрополітену та дитячих садків з 25 травня за умови дотримання критеріїв адаптивного карантину.

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