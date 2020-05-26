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26 мая 2020, вторник, 07:15 371
Финансы 2020-05-26T07:15:01+03:00
Українські Новини
Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользователей электронных кошельков

Закон о финмониторинге. Что изменилось для пользователей электронных кошельков

Елена Новикова
НБУ, Идентификация, финмониторинг, денежные переводы, Верификация, электронные кошельки
Электронный кошелек. Фото: pixabay
Электронный кошелек. Фото: pixabay

С 28 апреля 2020 вступили в силу обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать денежные переводы. Законом предусмотрено осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю. Он обязывает раскрывать и владельцев электронных кошельков. В НБУ предлагают упрощенную модель идентификации для владельцев электронных кошельков: нужно дистанционно прислать копии документов и сделать фотофиксацию клиента с его личными документами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины.

"Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков требуется. Но не тех кошельков, которые используются абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам", - говорится в нем.

Отмечается, что речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции - покупать товары, платить за услуги.

Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужны будут их паспорт и идентификационный код.

Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

Как сообщали Українські Новини, НБУ разрешил открывать счета в банках дистанционно.

Также ранее Нацбанк упростил валютный надзор.

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