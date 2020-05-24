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24 мая 2020, воскресенье, 22:50 135
Европа 2020-05-24T23:30:02+03:00
Українські Новини
В Европе более двух миллионов заражений коронавирусом, — ВОЗ

В Европе более двух миллионов заражений коронавирусом, — ВОЗ

Валерия Драгомирова
Европа, ВОЗ, Коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитала более двух миллионов случаев заражения коронавирусом в 54 странах, входящих в Европейский регион ВОЗ.

Такие данные обнародованы в воскресенье, 24 мая, на сайте Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщает DW

Согласно подсчетам аналитиков организации, общее количество инфицированных коронавирусом превысило два миллиона и шесть тысяч человек.

Больше всего случаев заражения приходится на Россию - более 344,4 тысяч. Далее следуют Великобритания (почти 254,2 тысячи случаев), Испания (почти 235,3 тысячи случаев), Италия (229,3 тысячи случаев), Германия (более 178,2 тысячи инфицированных), Турция (почти 155,7 тысячи случаев) Франция (144,8 тысячи инфицированных).

Относительно общего количества умерших от коронавируса в этих 54 странах, то на данный момент подтверждено более 173,6 тысячи жертв COVID-19. 

Как сообщали Українські Новни, в России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки.

Тем временем Португалия готовится открыть границы для туристов.

 

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