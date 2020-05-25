У Бразилії серед корінних народів зафіксували смертність вдвічі вище, ніж по всй країні

На днях, Бразилія різко піднялася до другого місця за рівнем смертності від коронавірусу. Тим часом, у країні рівень смертності від епідемії серед корінних народів вдвічі вище, ніж по всій країні. Про це повідомляє CNN.

За даними організації "Об'єднання корінних народів Бразилії" (APIB), яка відстежує кількість випадків захворювання, офіційно зареєстровано понад 980 підтверджених випадків коронавірусу, 125 осіб померли. Рівень смертності становить 12,6%. Це вдвічі вище, ніж в цілому по всій країні, де зафіксовано 6,5% смертності.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я Бразилії повідомляють про 695 інфікованих та 34 випадки смерті.

Загалом понад 60 корінних народів Бразилії підтвердили випадки захворювання COVID-19. Більшість з них живуть в районах Амазонки, звідки складно дістатися до найближчого медзакладу.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Європі кількість хворих на коронавірус перевищило 2 мільйони.

Крім того, у Росії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавіруса за добу.