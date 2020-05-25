В Киеве вечером пообещали "значительный" дождь: возможны подтопления

В Украине резко похолодает, а в понедельник, 25 мая, до 21:00 дождь в Киеве достигнет критерия "значительный". Объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Для ликвидации последствия непогоды "Киевавтодор" подготовил 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также ранее в Украину шел ледяной атмосферный фронт: синоптик предупредила о холодном завершении мая.