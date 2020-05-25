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25 мая 2020, понедельник, 20:33 17
Политика 2020-05-25T21:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве вечером пообещали "значительный" дождь: возможны подтопления

В Киеве вечером пообещали "значительный" дождь: возможны подтопления

Ольга Фандорина
Ливень, Погода, Дождь, Подтопления, Дождь в Киеве
Весна Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Весна Дождь Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

В Украине резко похолодает, а в понедельник, 25 мая, до 21:00 дождь в Киеве достигнет критерия "значительный". Объявлен первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Для ликвидации последствия непогоды "Киевавтодор" подготовил 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Также ранее в Украину шел ледяной атмосферный фронт: синоптик предупредила о холодном завершении мая.

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