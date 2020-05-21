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21 мая 2020, четверг, 12:16 1187
Общество 2020-05-21T13:46:10+03:00
Українські Новини
Как сдавать экзамены в ВУЗе во время карантина: объяснение МОН

Как сдавать экзамены в ВУЗе во время карантина: объяснение МОН

Ольга Фандорина
Сессия, Студенты, Карантин, ВУЗ, Экзамены
студенты. Фото: izborskiy-club.livejournal.com
студенты. Фото: izborskiy-club.livejournal.com

Экзаменационные сессии в вузах будут проходить дистанционно, если в этой области сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Сніданок з 1+1"

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - сказала она.

По словам главы Минобразования, когда в учебных группах насчитывается не более десяти человек, можно организовывать в вузах сдачу экзаменов и защиту диссертаций.  

При этом администрация вузов должна обеспечить соблюдение дистанцирования между студентами, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Как сообщали Українські Новини, для пожилых педагогов Украины на время пандемии сделают гибкий график: объяснение МОН.

Тем временем, Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). 

Также МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ.

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