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21 мая 2020, четверг, 11:26 23
Общество 2020-05-21T11:45:01+03:00
Українські Новини
Для пожилых педагогов Украины на время пандемии сделают гибкий график: объяснение МОН

Для пожилых педагогов Украины на время пандемии сделают гибкий график: объяснение МОН

Ольга Фандорина
Школа, Учителя, Пожилые учителя, Обучение на карантине
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса в Украине, число пострадавших от которой скоро достигнет 20 000 человек. Об этом заявила и. о. министра образования Украины Любомира Мандзий в эфире "Сниданка 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций. По ее словам, на зарплате это не отразится. 

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска", - сказала Мандзий.

Как сообщали Українські Новини, школы и детсады откроют в Киеве не ранее чем через 2 недели после решения правительства.

Тем временем, Министерство здравоохранения разработало проект рекомендаций для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). 

Также МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ.

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