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25 мая 2020, понедельник, 18:52 34
Силовые структуры 2020-05-25T19:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник

На Донбассе боевики восемь раз обстреляли позиции сил ООС в понедельник

Елена Новикова
Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, Обстрелы боевиков
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 25 мая, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения", - сказано в нем.

Все обстрелы были районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Противник обстрелял украинские позиции возле Песков, Марьинки, Павлополя, Богдановки и Тарамчука.

В результате вражеских обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, 23 мая боевики 11 раз нарушали перемирие на Донбассе. ВСУ дали отпор и уничтожили 4 врагов.

Также 20 мая боевики 18 раз обстреляли позиции ООС, 2 военных получили ранения.

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