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25 мая 2020, понедельник, 18:29 71
Налоги 2020-05-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
Ужесточение контроля за уплатой налогов может привести к налоговой эмиграции, — ассоциация IT Ukraine

Ужесточение контроля за уплатой налогов может привести к налоговой эмиграции, — ассоциация IT Ukraine

Елена Новикова
Налоги, Налоговый кодекс, Налоги в Украине, IT Ukraine, Дмитрий Овчаренко
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

Вице-президент по правовым вопросам ассоциации IT Ukraine Дмитрий Овчаренко считает, что подписанный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №1210, который ужесточает контроль за уплатой налогов, может привести к налоговой эмиграции.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Конечно не все поедут из Украины, но закон фактически стимулирует получить вид на жительство за рубежом для IT-предпринимателей - граждан Украины", - сказал Овчаренко.

Он отметил, что такие предприниматели регистрируют компании за рубежом из-за того, что сталкиваются с коррупцией в судах, рейдерством и "маски-шоу".

В целом Овчаренко оценивает данный закон как негативный для IT-отрасли.

"Интересно, когда развитые страны мира (Германия, Швейцария, США) вливают миллиарды долларов в экономику как "спасательный жилет" для компаний, в Украине на контрасте принимают дополнительные налоги для предпринимателей", - прокомментировал он.

По его словам, IT-отрасль, которая в прошлом году выросла на 30%, на данный момент находится в условиях экономического кризиса и пытается сохранить прошлогодние объемы поступления валютной выручки в страну.

В связи с этим ассоциация отстаивает мораторий на любые изменения правил игры для бизнеса в следующие 2-3 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев.

Также бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.

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