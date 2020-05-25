Ужесточение контроля за уплатой налогов может привести к налоговой эмиграции, — ассоциация IT Ukraine

Вице-президент по правовым вопросам ассоциации IT Ukraine Дмитрий Овчаренко считает, что подписанный Президентом Владимиром Зеленским законопроект №1210, который ужесточает контроль за уплатой налогов, может привести к налоговой эмиграции.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Конечно не все поедут из Украины, но закон фактически стимулирует получить вид на жительство за рубежом для IT-предпринимателей - граждан Украины", - сказал Овчаренко.

Он отметил, что такие предприниматели регистрируют компании за рубежом из-за того, что сталкиваются с коррупцией в судах, рейдерством и "маски-шоу".

В целом Овчаренко оценивает данный закон как негативный для IT-отрасли.

"Интересно, когда развитые страны мира (Германия, Швейцария, США) вливают миллиарды долларов в экономику как "спасательный жилет" для компаний, в Украине на контрасте принимают дополнительные налоги для предпринимателей", - прокомментировал он.

По его словам, IT-отрасль, которая в прошлом году выросла на 30%, на данный момент находится в условиях экономического кризиса и пытается сохранить прошлогодние объемы поступления валютной выручки в страну.

В связи с этим ассоциация отстаивает мораторий на любые изменения правил игры для бизнеса в следующие 2-3 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обложил новым налогом зарубежные стартапы украинцев.

Также бизнес ожидает обнародования закона об ужесточении контроля за уплатой налогов.