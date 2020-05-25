19 непродовольственных рынков начали работать в Киеве.

Об этом говорится в ответе департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

20 мая Кабинет Министров ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

Также Кабмин утвердил перечень деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне чрезвычайной ситуации, которая предусматривает работу с посетителями и временно останавливается до отдельного распоряжения.

В ответе КГГА значится, что деятельность агропродовольственных и непродовольственных рынков не останавливается в соответствии с законом "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".

"По состоянию на 25.05.2020 в городе Киеве размещено 78 предприятий рынковой сети, из которых 59 - продовольственных и смешанных (по специализации), 19 - непродовольственных", - сказано в нем.

Агентство также запрашивало перечень открытых непродовольственных рынков, но департамент его не предоставил.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

29 апреля Кабмин разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Ранее в Киеве закрыли рынок "Десна" из-за несоблюдения санитарных норм, которые ввели в связи с распространением коронавируса.