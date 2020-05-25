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25 мая 2020, понедельник, 17:28 41
Общество 2020-05-25T17:45:02+03:00
Українські Новини
Когда начнут продавать билеты на поезда: условия начала продаж

Когда начнут продавать билеты на поезда: условия начала продаж

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Мининфраструктуры, Пассажирские перевозки, Поезд
Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поезд. Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Пока в Мининфраструктуры представили план возобновления пассажирских перевозок, Укрзализныця начнет продажу билетов на поезда после того, как во всех областях сообщат об эпидемической готовности к запуску пассажирских перевозок. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в понедельник, 25 мая.

"Укрзализныця начнет продажу билетов как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения", - сообщил Криклий.

На данный момент дальнейшее смягчение карантина невозможно в восьми областях: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой.

1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании, в то время, как украинцам обещают не поднимать цену на железнодорожные и автобусные перевозки

Как сообщали Українськi Новини, межобластные пассажирские перевозки возобновят в начале июня, регулярные авиарейсы - не ранее 15 июня. 

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня.

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