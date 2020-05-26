Зарплата руководителя Госуправления делами за апрель уменьшилась в 2 раза до 47,5 тыс. гривен

В то время, как апрельский оклад врио министра культуры Светланы Фоменко составил 47 тыс. гривен, заработная плата руководителя Государственного управления делами (ГУД) Сергея Борзова составила 47,5 тыс. гривен, что почти в два раза меньше его зарплаты за март. Об этом свидетельствует ответ ГУД на запрос Українських Новин.

В апреле руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов получил почти в два раза меньше чем в марте. "Сумма заработной платы руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова в апреле 2020 составляла 47 496 гривен", – сказано в сообщении.

Зарплата в Государственном управлении делами. Скриншот ГУД

Зарплаты должностных лиц государственных органов власти законодательно ограничены 47 230 гривнами с апреля и до завершения карантина.

Апрельский оклад в Государственном управлении делами. Скриншот ГУД

Борзову было начислено больше за счет отпускных, на которые это ограничение не распространяется.

В марте, до установления ограничений, зарплата руководителя ГУД была почти в два раза выше – 90 617 гривен, а в январе-феврале составляла 84 320 гривен и 88 930 гривен соответственно.

Зарплата Сергея Борзова за апрель. Скриншот ГУД

Зарплата заместителей Борзова в январе-марте составляла от 71,5 тыс. до 96,4 тыс. гривен.

В апреле заместителям руководителя ГУД Сергею Прилипко, Марие Грабовской и Игорю Лысому было начислено по 47 230 гривен зарплаты.

Госуправление делами подчиняется Президенту и является специальным государственным органом по обеспечению деятельности главы государства, правительства, парламента и других госорганов.

Зарплата в Государственном управлении делами в апреле 2020. Скриншот ГУД

Как сообщали Українські Новини, зарплата президента Владимира Зеленского за апрель составила 28 тыс. гривен.

Апрельский оклад секретаря СНБО Алексея Данилова за апрель составил 47,2 тыс. гривен.