Зеленский в апреле заработал в 1,5 раза меньше Ермака

Заработная плата Президента Владимира Зеленского за апрель составила 28 тыс. гривен, в то время, как зарплата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака за апрель составила 42,2 тыс. гривен, а пресс-секретаря Юлии Мендель – 46,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в апреле 2020 года начислена в размере должностного оклада 28 000 гривен", - сказано в нем.

С апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц государственных органов власти ограничена 47 230 гривнами, однако Президента эти изменения не коснулись, поскольку его зарплата ограничена окладом, который меньше указанной суммы.

"Других составляющих заработной платы Президенту Украины не установлено", - говорится в ответе.

Выданная Зеленскому зарплата составила 22 540 гривен, поскольку 5 460 гривен из начисленной суммы составили налоги и сборы.

Зарплата президента Владимира Зеленского за апрель. Ответ за запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, заработная плата президента Владимира Зеленского за март, как и за февраль, составила 28 тыс. гривен.