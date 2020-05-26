Квітнева зарплата керівника Держуправління справами зменшилася вдвічі – до 47,5 тис. гривень

В той час, як квітневий оклад т.в.о. міністра культури Світлани Фоменко склав 47 тис. гривень, заробітна плата керівника Державного управління справами (ДУС) Сергія Борзова склала 47,5 тис. гривень, що майже в два рази менше його зарплати за березень. Про це повідомляється у відповіді ДУС на запит Українських Новин.

У квітні керівник Державного управління справами Сергій Борзов отримав майже в два рази менше ніж у березні. "Сума заробітної плати керівника Державного управління справами Сергія Борзова в квітні 2020 становила 47 496 гривень", – сказано в повідомленні.

Зарплата в Державному управлінні справами. Скріншот ДУС

Зарплати посадових осіб державних органів влади законодавчо обмежені 47 230 гривнями з квітня і до завершення карантину.

Борзову було нараховано більше за рахунок відпускних, на які це обмеження не поширюються.

Квітневий оклад в Державному управлінні справами. Скріншот ДУС

У березні, до встановлення обмежень, зарплата керівника ДУС була майже в два рази вищою – 90 617 гривень, а у січні-лютому складала 84 320 гривень і 88 930 гривень відповідно.

Зарплата Сергія Борзова за квітень. Скріншот ДУС

Зарплата заступників Борзова в січні-березні становила від 71,5 тис. до 96,4 тис. гривень.

У квітні заступникам керівника ДУС Сергію Прилипко, Марії Грабовській та Ігорю Лисому було нараховано по 47 230 гривень зарплати.

Держуправління справами підпорядковується Президентові і є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності глави держави, уряду, парламенту та інших держорганів.

Зарплата в Державному управлінні справами в квітні 2020. Скріншот ДУС

Як повідомляли Українські Новини, зарплата президента Володимира Зеленського за квітень склала 28 тис. гривень.

Квітневий оклад секретаря РНБО Олексія Данилова за квітень склав 47,2 тис. гривень.