Италия готовится возобновить чемпионат по футболу в июне

В Италии, которая стала одним из эпицентров пандемии коронавируса, власти намерены в скором времени возобновить чемпионаты по футболу. Первые матчи намерены провести либо 13, либо 20 июля. Об этом сообщает Football Italia.

В частности, министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал о подготовке к возобновлению сезона Серии А.

Отмечается, что федерация футбола Италии направила в правительственный комитет новый вариант медицинского протокола для проведения матчей, который должны утвердить 28 мая. В это день должно быть принято окончательное решение по поводу даты рестарта.

"Мы работаем над двумя возможными датами начала игр Серии А - 13 и 20 июня. Протокол для возобновления сезона готов, он очень похож на тот, что мы согласовали для тренировок. В четверг мы решим, когда продолжим", - сказал Спадафора.

Как сообщали Українські Новини, в связи с послаблением карантинных мер на фоне спада эпидемии коронавируса, Чехия, Австрия и Португалия готовятся возобновить футбольный сезон.

Кроме того, в Германию возвращается большой футбол. Правительство разрешило возобновить Бундеслигу.