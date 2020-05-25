Італія готується відновити чемпіонат по футболу в червні

В Італії, яка стала одним з епіцентрів пандемії коронавірусу, влада має намір незабаром відновити чемпіонати з футболу. Перші матчі планують провести або 13 або 20 липня. Про це повідомляє Football Italia.

Зокрема, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора розповів про підготовку до відновлення сезону Серії А.

Зазначається, що федерація футболу Італії направила в урядовий комітет новий варіант медичного протоколу для проведення матчів, який мають затвердити 28 травня. В цей день повинно бути прийнято остаточне рішення щодо дати рестарту.

"Ми працюємо над двома можливими датами початку ігор Серії А - 13 і 20 червня. Протокол для відновлення сезону готовий, він дуже схожий на той, що ми погодили для тренувань. У четвер ми вирішимо, коли продовжимо", - сказав Спадафора.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з послабленням карантинних заходів на тлі спаду епідемії коронавіруса, Чехія, Австрія і Португалія готуються відновити футбольний сезон.

Крім того, в Німеччину повертається великий футбол. Уряд дозволив відновити Бундеслігу.