подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Потерял "чувство времени": президент Австрии нарушил карантин и публично извинился
25 мая 2020, понедельник, 15:40 116
Европа 2020-05-25T15:46:07+03:00
Українські Новини
Потерял "чувство времени": президент Австрии нарушил карантин и публично извинился

Потерял "чувство времени": президент Австрии нарушил карантин и публично извинился

Ярина Вацяк
Карантин, Президент Австрии, Нарушение карантина, карантин в Австрии
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как 5 стран Европы начинают снимать карантинные ограничения, полицейский патруль заметил президента Австрии Александра Ван дер Беллен и его жену на террасе итальянского ресторана в центре Вены после 11 часов вечера в воскресенье, 24 мая.

Через введенные карантинные ограничения рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позднее 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать, пишет DW.

Когда полицейский патруль зашел в итальянский ресторан Sole в центре Вены, на столике Ван дер Беллен и его жены стояли напитки.

После публикации в австрийских СМИ новости о нарушении президентом карантина Ван дер Беллен был вынужден принести публичные извинения, сообщает агентство новостей AFP.

Он отметил, что пошел с женой на встречу с друзьями в ресторан впервые со времен введения карантина и просто потерял "чувство времени". "Я искренне жалею. Это была ошибка", - добавил Ван дер Беллен.

Как сообщали Українські Новини, карантин а Австрии начали ослаблять с 14 апреля. 

Тем временем, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции. 

Больше новостей о: Карантин Президент Австрии Нарушение карантина карантин в Австрии

С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки
В Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд
Новости
Италия готовится возобновить чемпионат по футболу в июне 15:56
Блогер рассказал, за что Амирханян хотел расправиться с руководителем "Укравтодора" Кубраковым 15:46
Потерял "чувство времени": президент Австрии нарушил карантин и публично извинился 15:40
Портнов хочет через суд разрешить вернуться домой застрявшим в ОРДЛО людям 15:34
Совет Европы предупредил об угрозе биологического оружия после окончания пандемии коронавируса 15:27
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко 20:19
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok