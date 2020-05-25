Потерял "чувство времени": президент Австрии нарушил карантин и публично извинился

В то время, как 5 стран Европы начинают снимать карантинные ограничения, полицейский патруль заметил президента Австрии Александра Ван дер Беллен и его жену на террасе итальянского ресторана в центре Вены после 11 часов вечера в воскресенье, 24 мая.

Через введенные карантинные ограничения рестораны, бары и кафе в Австрии должны закрываться не позднее 23 часов. Посетителям разрешается продолжать сидеть за столиками и после этого времени, однако официантам запрещено их обслуживать, пишет DW.

Когда полицейский патруль зашел в итальянский ресторан Sole в центре Вены, на столике Ван дер Беллен и его жены стояли напитки.

После публикации в австрийских СМИ новости о нарушении президентом карантина Ван дер Беллен был вынужден принести публичные извинения, сообщает агентство новостей AFP.

Он отметил, что пошел с женой на встречу с друзьями в ресторан впервые со времен введения карантина и просто потерял "чувство времени". "Я искренне жалею. Это была ошибка", - добавил Ван дер Беллен.

Как сообщали Українські Новини, карантин а Австрии начали ослаблять с 14 апреля.

Тем временем, несмотря на ослабление эпидемии коронавируса, США готовятся к возвращению к коронавирусной инфекции.