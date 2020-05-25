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25 мая 2020, понедельник, 15:27 663
Мир 2020-05-25T16:00:03+03:00
Українські Новини
Совет Европы предупредил об угрозе биологического оружия после окончания пандемии коронавируса

Совет Европы предупредил об угрозе биологического оружия после окончания пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Европа, Европарламент, Биологическое оружие, Угроза населению
Европарламент
Европарламент

Представители Совета Европы по борьбе с терроризмом опасаются, что после пандемии коронавируса есть вероятность роста риска использования биологического оружия. Об этом передает DW.

Отмечается, что использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести большой ущерб людям и экономике.

Эксперты утверждают, что нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал.

Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Как сообщали Українські Новини, Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

Кроме того, ВОЗ сравнивало снятие карантина с недолеченной болезнью и призывало страны не отменять его преждевременно.

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