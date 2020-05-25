Совет Европы предупредил об угрозе биологического оружия после окончания пандемии коронавируса

Представители Совета Европы по борьбе с терроризмом опасаются, что после пандемии коронавируса есть вероятность роста риска использования биологического оружия. Об этом передает DW.

Отмечается, что использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести большой ущерб людям и экономике.

Эксперты утверждают, что нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал.

Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано заключении.

Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.

Как сообщали Українські Новини, Европу ожидает вторая волна COVID-19: 90% населения остается уязвимым перед вирусом.

Кроме того, ВОЗ сравнивало снятие карантина с недолеченной болезнью и призывало страны не отменять его преждевременно.