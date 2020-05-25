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25 мая 2020, понедельник, 15:51 383
Силовые структуры 2020-05-25T17:16:00+03:00
Українські Новини
СБУ разоблачила организацию, которая продала "биодобавки от коронавируса" на $1 млн

СБУ разоблачила организацию, которая продала "биодобавки от коронавируса" на $1 млн

Елена Новикова
СБУ, Задержание, Коронавирус, злоумышленники, лекарство от коронавируса

В то время, как против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с Covid-19 открыли уголовные дела, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организацию, которая продавала якобы защищающие от коронавируса несертифицированные биодобавки через интернет и сеть колл-центров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в нем.

Отмечется, что время обысков правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

Также было установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции организаторы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

"Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен", - добавили в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Как соощали Українські Новини, Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру.

Ранее в СБУ заявили, что ликвидировали ботоферму по распространению фейков о коронавирусе.

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