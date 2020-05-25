СБУ разоблачила организацию, которая продала "биодобавки от коронавируса" на $1 млн

В то время, как против 6 компаний-поставщиков медсредств врачам для борьбы с Covid-19 открыли уголовные дела, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили организацию, которая продавала якобы защищающие от коронавируса несертифицированные биодобавки через интернет и сеть колл-центров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ. "Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок", - говорится в нем. Отмечется, что время обысков правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Кроме того, выявлено более 1,1 миллиона долларов США. Также было установлено, что из-за продажи добавок и другой продукции организаторы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. "Своими действиями они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 80 млн гривен", - добавили в СБУ. Продолжаются следственные действия. Как соощали Українські Новини, Google заблокировал 18 млн писем с фейковой информацией по коронавирусу от хакеров по всему миру. Ранее в СБУ заявили, что ликвидировали ботоферму по распространению фейков о коронавирусе.