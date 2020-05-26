Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты

Постановлением Кабинета Министров установлена ​​доплата работникам поставщикам социальных услуг государственного / коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства / пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы в то время, как президент Владимир Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

"Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетными программам главных распорядителей бюджетных средств", - сказано в нем.

Доплата в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:

Педагог социальный / специалист по социальной работе.

Специалист по социальной помощи на дому.

Социальный работник.

Социальный работник.

Специалист по физической реабилитации.

Практический психолог / психолог.

В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы.

Так, согласно приказу, работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе. Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусом, должны были получить доплаты за март до 9 мая.