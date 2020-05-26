Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты

Постановлением Кабинета Министров установлена доплата работникам поставщикам социальных услуг государственного \/ коммунального сектора, которые непосредственно предоставляют социальные услуги по месту жительства \/ пребывания получателей (дома), в предельном размере до 100 процентов заработной платы в то время, как президент Владимир Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики. "Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетными программам главных распорядителей бюджетных средств", - сказано в нем. Доплата в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить: Педагог социальный \/ специалист по социальной работе. Специалист по социальной помощи на дому. Социальный работник. Социальный работник. Специалист по физической реабилитации. Практический психолог \/ психолог. В то же время, до сих пор у работодателя также была возможность оказывать финансовую поддержку работникам социальной сферы. Так, согласно приказу, работникам могут устанавливаться предельные надбавки в размере 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) за выполнение особо важной работы (срок ее выполнения), за сложность, напряженность в работе. Кроме того, работникам можно устанавливать доплаты в размере до 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки) за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин определил порядок выплат доплат медикам, борющемся с коронавирусом. Также министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что медицинские работники, которые задействованные в борьбе с коронавирусом, должны были получить доплаты за март до 9 мая.