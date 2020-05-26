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26 травня 2020, вівторок, 06:15 8
Lifestyle 2020-05-26T07:45:02+03:00
Українські Новини
26 травня відзначають свято Ликери Комарниці: прикмети і традиції

26 травня відзначають свято Ликери Комарниці: прикмети і традиції

Ирина Николенко
Прикмети, Народні прикмети, Православні свята, Християни
Свято Ликери Комарниці. Фото: pixabay
Свято Ликери Комарниці. Фото: pixabay

31 травня мешканці та гості столиці святкуватимуть День Києва, а сьогодні, 26 травня, у народі відзначають свято Ликери Комарниці. В цей день з'явилося багато прикмет, які пов'язують з комарами, передають Українські Новини.

В цей день православні християни вшановують пам'ять двох святих на ім'я Глікерія: мучениці Глікерії діви і праведної Глікерії Новгородської. Цей день ще називають "Комарниця", "Ликера", "Гречишниця", "Лукошниця", "Лушка".

Прикмети

Багато комарів – буде багато вівса, трави і грибів.

Мало комарів – травень без дощів пройде.

Якщо з'являлися комарі, це віщувало потепління, а якщо комарі раптом починали дзвеніти, чекали на швидкий дощ.

Якщо у цей день з'явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Побачити великого комара, то це до хорошого року.

Якщо комарі в'ються, то це до теплих і сонячних днів.

Якщо людина вбила комара, це може позбавити її від сорока гріхів.

Вважається, якщо ластівки і стрижі часто літають - до тепла.

Чого не можна робити 26 травня

У народі вважається, що з 26 травня до 22 червня не можна вбивати комарів, оскільки їх може стати ще більше.

Також забороняється в цей день гуляти в лісі.

26 травня не прийнято працювати в полі та на городі.

У народі цей день суворо заборонялося купатися і близько підходити до води.

День ангела відзначають: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня православні християни будуть святкувати Трійцю. У червні українці будуть відпочивати 10 днів, серед них буде два триденних уік-енди у зв'язку з державними святами.

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