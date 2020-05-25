В Украине начали тестировать на иммунитет к коронавирусу за 600 гривен

Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" начала тестирование населения на иммунитет к коронавирусу COVID-19, которым в Украине заболели уже 21 245 человек.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Медицинская лаборатория "Синэво" начала массовое тестирование населения на антитела класса G (lgG) к коронавирусу COVID-19. Тестирование сможет выявить тех, кто переболел COVID-19 и уже имеет иммунитет, а также оценить общий уровень коллективного иммунитета по всей стране", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для проведения тестирования на антитела к COVID-19 "Синэво" инвестировала 250 тыс. евро в закупку нового оборудования.

В частности, компания приобрела два новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

По словам директора по развитию компании Николая Бутенко, результаты тестирования на наличие иммунитета к COVID-19 могут также стать основой для получения так называемого иммунного паспорта к вирусу, то есть документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19 и имеет иммунитет.

"Власти многих стран ЕС сейчас активно обсуждают идею введения так называемых иммунных паспортов, которые позволят людям с иммунитетом к COVID-19, свободно передвигаться по миру. Если эта идея будет реализована, результаты тестирования могут стать основой для получения такого документа. Тестирование мы проводим на немецких реагентах, которые являются аккредитованными в США и Европе, поэтому результаты этих производителей признаются всеми развитыми странами мира. В частности, аналогичные тест-системы закупает и Минздрав Германии для массового тестирования своего населения", - добавил он.

Согласно сообщению, исследования на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком и американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия).

Исследования выполняются в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве, мощности лаборатории позволяют выполнять до 2 тыс. тестов в сутки.

Срок выполнения анализа составляет 2-3 дня.

Цена анализа - 600 гривен.

"Кроме тестирования на антитела класса G (lgG), лаборатория "Синэво" также запустила тестирование на антитела класса А. Наличие антител lgA позволит подтвердить активную фазу течения заболевания COVID-19, поскольку свидетельствует о том, что организм на момент проведения исследования находится в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

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