подписаться на рассылку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 мая 2020, понедельник, 12:36 507
Общество 2020-05-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине начали тестировать на иммунитет к коронавирусу за 600 гривен

В Украине начали тестировать на иммунитет к коронавирусу за 600 гривен

Валерия Драгомирова
Украина, Коронавирус, Иммунитет к коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Крупнейшая в Украине сеть лабораторий "Синэво" начала тестирование населения на иммунитет к коронавирусу COVID-19, которым в Украине заболели уже 21 245 человек

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Медицинская лаборатория "Синэво" начала массовое тестирование населения на антитела класса G (lgG) к коронавирусу COVID-19. Тестирование сможет выявить тех, кто переболел COVID-19 и уже имеет иммунитет, а также оценить общий уровень коллективного иммунитета по всей стране", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, для проведения тестирования на антитела к COVID-19 "Синэво" инвестировала 250 тыс. евро в закупку нового оборудования.

В частности, компания приобрела два новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования.

По словам директора по развитию компании Николая Бутенко, результаты тестирования на наличие иммунитета к COVID-19 могут также стать основой для получения так называемого иммунного паспорта к вирусу, то есть документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19 и имеет иммунитет.

"Власти многих стран ЕС сейчас активно обсуждают идею введения так называемых иммунных паспортов, которые позволят людям с иммунитетом к COVID-19, свободно передвигаться по миру. Если эта идея будет реализована, результаты тестирования могут стать основой для получения такого документа. Тестирование мы проводим на немецких реагентах, которые являются аккредитованными в США и Европе, поэтому результаты этих производителей признаются всеми развитыми странами мира. В частности, аналогичные тест-системы закупает и Минздрав Германии для массового тестирования своего населения", - добавил он.

Согласно сообщению, исследования на антитела lgG проводятся в лаборатории методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) на немецком и американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия).

Исследования выполняются в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве, мощности лаборатории позволяют выполнять до 2 тыс. тестов в сутки.

Срок выполнения анализа составляет 2-3 дня.

Цена анализа - 600 гривен.

"Кроме тестирования на антитела класса G (lgG), лаборатория "Синэво" также запустила тестирование на антитела класса А. Наличие антител lgA позволит подтвердить активную фазу течения заболевания COVID-19, поскольку свидетельствует о том, что организм на момент проведения исследования находится в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, по словам Степанова, треть выздоровевших от коронавируса могут заболеть повторно


А Шмыгаль заявил, что следующие 2 года Украина будет жить в условиях противостояния коронавирусу.

Больше новостей о: Украина Коронавирус Иммунитет к коронавирусу

С завтрашнего дня Киевская область возобновляет пассажирские автоперевозки
В Украине количество новых случаев коронавируса падает четвертый день подряд
Новости
Задержки выплат производителям "зеленой" электроэнергии выросли до 90% - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики 14:25
В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса. Данные по районам 14:16
В Украине более чем в 2 раза увеличилось количество безработных – около полмиллиона человек 14:15
ОПЗ недополучает прибыли $7 млн в месяц, – эксперт о граблях команды Зеленского 13:51
"Батьківщина" завершила самоизоляцию после выявленного у депутата коронавируса 13:43
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
Украинцам снова повысят пенсии: кому "светит" надбавка 05:30 Инфографика
Минекоенерго согласно с Энергетическим Сообществом в вопросе введения финансового механизма ВСО 12:47
В Киевской области растет количество заболевших COVID-19. Где болеют больше всего 13:43
Доллару и евро "аукнится" быстрый рост, гривна выростет. Какого курса валют ожидать завтра 08:25
больше новостей
С 1 октября населению хотят повысить тариф на электричество 13:28
В Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова, — СМИ 16:58
"Слуга народа" просит Шмыгаля объяснить, почему Яценюк ездил в Черновицкую область с действующими министрами 16:21
Валерий Давыденко. Фото: Сусіди.City
В Киеве найден застреленным народный депутат Давыденко 20:19
Накануне смерти нардеп Давиденко продавал свою долю в агрокомпании, - СМИ 19:26
больше новостей
Восемь областей не готовы к смягчению карантина, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok