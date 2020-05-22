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22 мая 2020, пятница, 21:20 8
Общество 2020-05-22T21:20:25+03:00
Українські Новини
Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отправленных заробитчан

Президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отправленных заробитчан

Ольга Фандорина
Украина, Финляндия, Благодарность, Заробитчане, Саули Ниинистё
Зеленский и Ниинисте. Фото: Офис президента
Зеленский и Ниинисте. Фото: Офис президента

В то время, как Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте, обсудив вопрос трудоустройства украинских заробитчан. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что Ниинисте поблагодарил украинскую сторону за взаимодействие в вопросах привлечения украинцев к сезонным аграрным работам в Финляндии.

Зеленский со своей стороны подчеркнул, что позиция Украины базируется в первую очередь на обеспечении условий безопасности украинцев во время пандемии COVID-19, а также легализации трудовой миграции.

"Очень ценю, что с Финляндией договорено о легальных контрактах более чем на три месяца, оформлении медицинского страхования и комфортного прохождения карантина", – заявил глава государства.

Также Зеленский отметил, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии и подтвердил заинтересованность Киева в становлении диалога в сфере менеджмента лесного хозяйства.

Как сообщали Українські Новини,в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Ранее Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.

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