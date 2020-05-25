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  • Рубль немного просел в начале недели. Курс российской нацвалюты на 25 мая
25 мая 2020, понедельник, 11:05 203
Экономика 2020-05-25T12:00:01+03:00
Українські Новини
Рубль немного просел в начале недели. Курс российской нацвалюты на 25 мая

Рубль немного просел в начале недели. Курс российской нацвалюты на 25 мая

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Пока доллар растет в обменниках, в понедельник, 25 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 22 мая, не изменился и составляет 3,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник снизился на 1 копейку и составляет 3,81 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 мая:

10 российских рублей  
Продажа Покупка Продажа
29,4391 3,21 3,81
29,7500 3,60 5,00
29,2000 2,30 3,65

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 22 мая на 8,51 коп. до 27,0009 UAH/USD, курс покупки повысился на 6,27 коп. до 26,6848 UAH/USD.

Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко критикует принципы монетарной политики Национального банка после того, как совет НБУ также раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка.

Кроме того, с 15 по 22 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,69 коп. до 26,9158 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,54 коп. до 26,6221 UAH/USD после семинедельного падения.

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