Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 25 мая снизилась на 40,8%, или на 552 гривны/МВт-ч до 801,14 гривны/Мвт-ч по сравнению с 18 мая.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь за аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 0,3%, или на 5 гривен/Мвт-ч до 1 621,18 гривен/Мвт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (29,7 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (6,05 евро/ МВт-ч) в 4,9 раза, в Швеции (16,76 евро/ МВт-ч) - на 43,6%, в Дании (18,03 евро/ МВт-ч) - на 39,3%, во Франции (16,86 евро/ МВт-ч) - на 43,2%, в Германии (18,63 евро/ МВт-ч) - на 37,3%, и Австрии (18,52 евро/ МВт-ч) - на 37,6%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 39,1%, или на 11,3 евро/МВт-ч до 21,07 евро/МВт-ч (568,25 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 25 мая).

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатому" дешевле не продавать электроэнергию, чем продавать ее в убыток.

Также в то время, как цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах, временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляет, что средневзвешенную стоимость электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" необходимо поднять на 58%, или на 33 коп., до 90 коп./кВт-ч.