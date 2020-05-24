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24 мая 2020, воскресенье, 23:11 125
Общество 2020-05-25T00:30:02+03:00
Українські Новини
В "Киевском метрополитене" рассказали во сколько откроются станции 25 мая

В "Киевском метрополитене" рассказали во сколько откроются станции 25 мая

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Карантин, Запуск метро
Метро. Фото: КГГА
Метро. Фото: КГГА

С завтрашнего дня, 25 мая, в Киеве возобновит работу метрополитен. Большинство станций откроется около 5:45. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала замдиректора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Мы планируем начинать движение по обычному графику, большинство станций откроется около 5:45. Что касается интенсивности, мы понимаем, что не придет 1,5 млн человек, но будем запускаться в максимально интенсивном режиме, пиковом, 1,5 минуты будет перерыв между поездами", — сказала она.

По словам Макогон, обязательное требавание — маска. 

"Обязательное требование - маска, это решение Кабинета министров, мы просим выполнять его. Нам будут помогать полиция, наша охрана. Вы понимаете, что будут принципиальные люди, которые ни во что не верят, если вы видите, что человек снимает маску в вагоне, сделайте ему замечание", — рассказала Макогон. 

Ранее Українські Новини писали, как теперь можно платить за проезд в метро

Кроме того, метро в Харькове может заработать в один день с метро в Киеве. 

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