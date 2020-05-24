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24 мая 2020, воскресенье, 21:16 79
Технологии 2020-05-24T21:45:07+03:00
Українські Новини
В Швеции запустили первую сеть 5G

В Швеции запустили первую сеть 5G

Валерия Драгомирова
Швеция, 5G, Связь пятого поколения
Интернет. Фото: pixabay
Интернет. Фото: pixabay

В воскресенье телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G), появление которой прогнозировали в Украине в 2020.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Клиенты в Стокгольме должны получить возможность пользоваться 5G уже в воскресенье. В Гетеборге и Мальме это должно стать возможным до 24 июня.


Затем сеть постепенно будет расширяться по всей стране.

Сеть 5G обеспечивает скорость передачи данных более чем 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Согласно сообщению издания Dagens Nyheter, компания Tele2 запускает сеть 5G, опередив конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свою первую общедоступную сеть 5G в понедельник.

Напомним, страны ЕС будут обмениваться разведданными об угрозах безопасности 5G. Это будут делать из-за беспокойства по поводу деятельности иностранных правительств, использующих технологические компании для шпионажа.

Ранее Українські Новини писали, что китайский бренд тестирует 5G в Украине

Кроме того, 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины

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