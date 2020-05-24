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24 мая 2020, воскресенье, 19:53 30
Политика 2020-05-24T20:15:01+03:00
Українські Новини
Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град

Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град

Надежда Комендантова
Осадки, Град, Коронавирус, Covid-19, ВМО

В то время, как за неделю до лета Карпаты засыпало снегом, в Мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте "послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам" в период эпидемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото "коронавирусного" града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.

Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек. В июле в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Также в Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества. 

 

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