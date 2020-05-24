Похож на Covid-19: в разных местах планеты выпал "коронавирусный" град

В то время, как за неделю до лета Карпаты засыпало снегом, в Мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте "послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам" в период эпидемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото "коронавирусного" града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.

What a hailstone last night in Qingdao!!!💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP — Arlene Lee (@ArleneL83330489) May 18, 2020

Метеоролог и консультант Всемирной Метеорологической Организации Жозе Мигель Винас изучил появившиеся в соцсетях снимки. Он сказал, что ничего сверхъестественного в этом нет: во время сильных штормов градины разного размера при ударении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы, в том числе, и образовывая такие же шипы.

Как сообщали Українські Новини, в Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек. В июле в жаркой Мексике выпало 1,5 метра града.

Также в Австралии аномальный град размером с куриное яйцо оставил город без электричества.