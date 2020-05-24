Украинец ввозил из Египта наркотики под видом спортивного питания

В Украину ввозилось необычное "спортивное питание". Фото: Киевская прокуратура в Facebook

В Украину ввозилось необычное "спортивное питание". Фото: Киевская прокуратура в Facebook

В Киеве стражи порядка задержали жителя Днипра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.

Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как сообщили правоохранители, подозреваемый в течение 2019 лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии псевдоэфедрина - прекурсора, который используется для изготовления наркотиков. Как выяснили следователи, ежемесячно в Украину в банках из-под спортивного питания и кофе поставлялись до 10 килограмм вещества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

В Украину ввозилось необычное "спортивное питание". Фото: Киевская прокуратура в Facebook

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году правоохранители изъяли 400 кг кокаина на 60 млн долларов в Киеве.

Полиция Киева изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен.

Тем временем, в одесском порту "Южный" задержали партию бананов, в которой были спрятаны 53 кг кокаина.