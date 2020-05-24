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24 мая 2020, воскресенье, 15:55 24
Медицина 2020-05-24T15:57:50+03:00
Українські Новини
В Закарпатской области из-за вспышки Covid-19 на карантин закрыли село

В Закарпатской области из-за вспышки Covid-19 на карантин закрыли село

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса, Covid-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как за минувшие сутки в стране обнаружили 406 новых случаев болезни, в Закарпатской области на карантин закрыли село Ворочово Перечинского района, где произошла вспышка коронавируса – Covid-19 лабораторно подтвердился у 28 местных жителей.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

Согласно решению комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, в пределах Ворочово установили карантинную зону и обустроили контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села.

Жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, государственных учреждениях, организациях, иных объектах критической инфраструктуры, выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

В селе проведут дезинфекционные мероприятия в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.

Но не все области пока готовы смягчать карантин. Министерство здравоохранения признало Киев и Полтавскую область готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина, Львовскую и Днепропетровскую области - не готовыми к данному этапу. Всего по состоянию на утро 24 мая 9 областей не соответствуют критериям перехода на 2-й этап смягчения карантина.

Тем временем, ограничения могут остаться даже после пятого этапа выхода из карантина

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