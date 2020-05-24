Ограничения могут остаться даже после пятого этапа выхода из карантина, - Минздрав

В то время, как количество людей, которые заболели COVID-19 в Украине по состоянию на 20 мая достигло 20 986 человек. Из них 7099 пациентов выздоровели, а 617 случаев оказались летальными, а за минувшие сутки в стране обнаружили 406 новых случаев болезни, Министерство здравоохранения констатирует отсутствие резкого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"К сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев заболевания каждый день), поэтому министерство подчеркивает, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже на 5-м этапе и после 5-го этапа смягчения карантина", - сказано в нем.

Ситуация с коронавирусом. Скриншот МОЗ

Отмечается, что работникам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, так как 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную группу.

Этапы смягчения карантина в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что согласно обновленным данным Киев готов к смягчению карантина с 23 мая.

Но не все области пока готовы смягчать карантин. Министерство здравоохранения признало Киев и Полтавскую область готовыми ко 2-му этапу ослабления карантина, Львовскую и Днепропетровскую области - не готовыми к данному этапу.

Всего по состоянию на утро 24 мая 9 областей не соответствуют критериям перехода на 2-й этап смягчения карантина.