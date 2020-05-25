Резко похолодает и придет настоящее тепло: синоптик дала прогноз на конец весны и начало лета

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, атмосферный фронт, который находится над западной частью Украины, в течение ближайших суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей в понедельник, 25 мая, будут дожди и невысокая температура воздуха. А потепление ожидается только с середины недели.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в восточной части страны и на юге будут небольшие осадки, чередующиеся с прояснениями. Ветер ожидается северо-западный, лишь на востоке Украины - юго-восточный.

В ночь с воскресенья на понедельник заморозки маловероятны, на всей территории государства от 6 до 12 градусов тепла.

Днем ​​в понедельник предполагается +14+17 градусов, очаг холода - над Киевщиной и Карпатами: +9 + 12 градусов, на востоке и в Днепропетровской будет теплее, + 15 + 20 градусов.

В Киеве понедельник будет прохладным и дождливым. Ночью до +8 градусов, днем ​​всего около 12 градусов.

"Небольшое потепление можно ожидать со среды, но то такое потепление, как я примерно пойду в эмиграцию. Если серьезно, ощутимее тепло придет в Украину с 1 по 7 июня", - сообщила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.