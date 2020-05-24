За день в ВСУ зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19

Пока в Украине третий день снижается количество заболевших коронавирусом, в Вооруженных силах COVID-19 болеет 62 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини. "По состоянию на 07:00 24 мая в Вооруженных силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 92 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 40 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Среди новых заболевших 4 военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части, 8 военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ривненский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Также 1 военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь". Состояние пациента средней тяжести. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военный Киевского гарнизона. Состояние пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. Отмечается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно или вместе с которыми они живут. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей. Луганская область решила смягчить карантинные ограничения с 25 мая.