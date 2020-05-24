За день в ВСУ зарегистрировали 14 новых случаев COVID-19

Пока в Украине третий день снижается количество заболевших коронавирусом, в Вооруженных силах COVID-19 болеет 62 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07:00 24 мая в Вооруженных силах Украины болеет 62 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 92 человека и 2 летальных случая", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 259 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 40 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Среди новых заболевших 4 военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части, 8 военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ривненский военный госпиталь.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Также 1 военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Состояние пациента средней тяжести.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военный Киевского гарнизона.

Состояние пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Отмечается, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми военные общаются ежедневно или вместе с которыми они живут.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

Луганская область решила смягчить карантинные ограничения с 25 мая.