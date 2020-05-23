Гибель депутата Давыденко: все подробности и чем известен погибший

Тем врменем, как пишет 112.ua, Валерий Давиденко в бизнес-кругах довольно известная фигура, а во времена президентства Виктора Януковича даже был замминистра агрополитики. И впоследствии из-за этого оказался в эпицентре скандала с разворовыванием средств китайского кредита в ГПЗКУ.

Из заробитчан в агробароны

Валерий Давиденко уроженец Носовки, что в Черниговской области. Там же был прописан официально. Родился в семье колхозников. В последний годы СССР работал разнорабочим в местном колхозе. В 1995 году получил образование в Украинском университете пищевых технологий (инженер-механик оборудования пищевых производств). А затем вдруг стал директором ЗАО "Агропрофит". Как сам признавался – помогли бывшие преподаватели института, которые разработали проект колбасного цеха в одном из сел Черниговской области и пригласили Давиденко поработать руководителем этого проекта.

В бизнесе, да еще и на высокой должности Давиденко поработал два года, а потом трудоустроился в 1998 году в Украинский дом связи… инженером-механиком. В начале нулевых годов работал обычным специалистом по страхованию в САТ "Саламандра-Восток" и ЗАО "Украинская страховая группа". Ездил на заработки за границу.

А потом, в 2004 году, по словам самого Валерия Давиденко, ему повезло: знакомые вели в Бахмаче переговоры, чтобы взять в аренду землю, и пригласили его. Предприятие "Агродом" было создано в 2003 году. Первый руководитель не смог наладить процесс, встрял в печальную кредитную историю. А с ноября 2004 года гендиректором предприятия стал Валерий Давиденко.

Впоследствии "Агродом" разрастется в целую агроимперию будущего нардепа. На юге Черниговской области у Давиденко будут десятки тысяч гектар земли, сахарный завод и другие активы. А помогли ему выбиться в крупные бизнесмены люди, которые впоследствии станут близкими к семье президента Виктора Януковича.

Партнер людей Януковича

Впервые имя Валерия Давиденко стало известно широкой общественности в 2007 году. Тогда он, генеральный директор компании "Агродом", оказался одним из новых совладельцев "Терра Банка" − вместе со своим партнером Юрием Колобовым. Колобов, если кто забыл, станет министром финансов в правительстве Николая Азарова. Но тогда затея с банком для Давиденко оказалась провальной и за семь лет от одного из старейших украинских банков (основанного еще в 1995-ом году) ничего не осталось, в августе 2014-го в "Терру" была введена временная администрация.

Однако знакомство с Колобовым принесло свои внушительные плоды. Вскоре после избрания Виктора Януковича на пост президента Колобов стал министром финансов, а Валерий Давиденко получил должность замминистра аграрной политики. В ведомстве он работал под началом Николая Присяжнюка, возглавлял набсовет Государственной продовольственно-зерновой компании Украины. Результаты работы Валерия Давиденко привели к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая. Получив у КНР кредит на 3 млрд долларов в обмен на поставки зерна,

Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на 153 млн. А "китайское" зерно в это время уезжало в другие страны по высшим ценам.

Фото из открытых источников

В 2014 году, после смены власти, правительство Арсения Яценюка уволило Давиденко со всех госпостов. Летом того года он уже числился как советник дирекции по развитию перспективных программ ЗАО "Институт инновационного провайдинга Украинской академии аграрных наук".

Член команды Порошенко

Несмотря на прошлое, осенью 2014 года Давиденко под брендом партии "Заступ" баллотируется в Верховную Раду. Вы не слышали о "Заступе"? Не удивительно, ведь это был локальный проект на одни выборы – в Черниговской области партия буквально засевала округ деньгами, предлагая агитаторам в два раза больше конкурентов, и даже раздавала деньги за голос в пользу Давиденко (полиция даже задержала доверенных людей партии с 257 тысячами гривен в мешке). "Заступ" оказался одним из наиболее впечатляющих технологических проектов, шокировавший даже опытных специалистов тем объемом средств, который был направлен на его агитацию. В итоге, за месяц до выборов, "Заступ" уже стал лидером – но не симпатий избирателей, а интернет-джинсы. Именно партия Давиденко заказывала более трети всех проплаченных новостей на украинских сайтах.

Фото из открытых источников

Как вы поняли, Давиденко в итоге стал народным депутатом, а после начала работы новой Рады стал членом "БПП". Давиденко был незаметным депутатом: практически не выступал, не подавал законопроекты, согласно сайту "Слово и дело", не выполнил практически ничего из своих обещаний. Даже не голосовал за признание нелегитимными выборов в Госдуму в оккупированном Крыму.

Мама любит землю

Несмотря на крупный агробизнес, в декларации Давиденко показывал себя довольно бедным человеком для его статуса. Квартира в Бахмаче, дом в Носовке да гараж. Зато дорогих часов в коллекции бизнесмена сразу несколько. А вот у гражданской жены Давиденко Людмилы Нестеренко имущества на порядок больше - 3 квартиры, среди которых две находятся в Киеве, два земельных участка, "Инфинити". Дом, квартира, земля и "Лэнд Крузер" записаны на мать убитого.

После избрания нардепом Давиденко переписал весь бизнес на маму. Так, она является собственницей акций французской фирмы AGROREGION, владелицей ООО "РЕГИОН-2007" (по сути это частный таможенный пост в поселке Козелец, открытый после того, как замминистра Давиденко поспособствовал закрытию государственного поста в Чернигове), а также десятков других фирм, преимущественно сельскохозяйственного направления деятельности.

Уже в 2015 году нардеп Валерий Давиденко стал куратором партии "Наш край" (проект Банковой того времени, объединявший бывших регионалов в разных областях страны) в Черниговской области.

А после смены власти в Украине в 2019 году Давиденко уже прошел в Раду как самовыдвиженец по 208 округу в Черниговской области и в декабре того же года вошел в депутатскую группу "Доверие".

Застрелился или застрелили?

Интересно, что после гибели Давиденко экс-нардеп Игорь Мосийчук призвал срочно взять под стражу другого народного избранника из группы "Доверие" Бориса Приходько. "Начальники возьмите срочно под охрану, а лучше сразу под стражу подельника по хищению аграрного фонда только что застреленного нардепа Валерия Давиденко другого народного депутата из группы "Доверие" Бориса Приходько! А то, еще одно "самоубийство" нарисуется...", - написал Мосийчук в телеграм-канале.

PavlovskyNews

В то же время, народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили, пишет hromadske.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался", - сказал депутат.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Давыденко требовал от действующей власти срочно восстановить жесткий контроль над ценами на социально значимые продукты в условиях общенационального карантина для предотвращения распространения коронавируса.