Под Киевом застрелили экс-бойца "Айдара". Подозреваемые задержаны

После того, как 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек, ночью того же дня в Вышгороде Киевской области произошла стычка между подростками и двумя мужчинами, в результате которой был застрелен бывший боец ​​батальона "Айдар" Игорь Корниенко. Подозреваемых уже задержали.

Как сообщил "Айдар" в Facebook, ветеран батальона Корниенко Игорь Михайлович (позывной Корней) был убит.

Корниенко Игорь

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, от полученного огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

Правоохранители также сообщили, что придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию.

Полицейские изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Во время проведения ряда необходимых розыскных мероприятий с участием работников управления уголовного розыска полиции Киевщины и сотрудников Вышгородского отдела полиции установлены и задержаны все участники инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, и один 19-летний парень.

Среди задержанных - 16-летний несовершеннолетний, который подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает на Сумщине.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 115 и по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следователи полиции по процессуальным руководством местной прокуратуры задержанному несовершеннолетнему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства.

Также решается вопрос об объявлении подозрения за содеянное хулиганство другим фигурантам преступления. Ведется следствие, полиция устанавливает свидетелей происшествия.

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