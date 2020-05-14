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14 мая 2020, четверг, 18:26 637
Транспорт 2020-05-14T18:31:10+03:00
Українські Новини
Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании

Экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвесткомпании

Павел Твердохлиб
Укрзализныця, Сергей Лещенко, Декларация о доходах, Eaton Vance Corp
Сергей Лещенко. Фото: Украинское Фото
Сергей Лещенко. Фото: Украинское Фото

Бывший народный депутат, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко, которому за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более 1 млн гривен, в апреле получил 323 011 гривен от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на данные Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Так, в соответствии с документом, Лещенко 27 апреля 2020 года получил 323 011 гривен от Eaton Vance Corp. В качестве вида дохода бывший нардеп обозначил "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

Отметим, что американская компания Eaton Vance, которая в декларации названа работодателем Сергея Лещенко, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

Отметим, что полученная Лещенко сумма - 323 тыс. гривен - практически совпадает с размером зарплаты, которую он в феврале и марте получал от другого своего работодателя - "Укрзализныци". В этих месяцах Лещенко декларировал по 332 063 гривен.

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