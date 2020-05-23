Из-за акции "Нацкорпуса" под офисом ОПЗЖ полиция открыла дело. Расследуют "хулиганские действия"

За акцию "Нацкорпуса" возле офиса партии "Оппозиционная платформа - За життя" в центре Киева Полиция столицы возбудила уголовное дело из-за использования файеров и дымовых шашек.

Об этом сообщает пресс служба столичной полиции.

"Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 17 участников акции и доставила из в районный отдел. Там у них собрали анкетные данные и объяснения. После проведения проверки действиям каждого обещают дать правовую оценку.

Дело открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Она наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 4 лет.

При этом о взрыве в сообщении полицейских не говорится.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе акции "Нацкорпуса" возле офиса "Оппозиционной платформы" в центре Киева произошел взрыв, 1 человек пострадал.

В самой ОПЗЖ заявили, что полиция блокировала действия охранников офиса партии. Один из охранников пострадал.

В декабре 2019 года "Оппозиционная платформа - За життя" заявляла об обысках Службы безопасности Украины в офисах председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, а также народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича (все от фракции "Оппозиционная платформа - За життя").