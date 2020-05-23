Як буде працювати київське метро у період карантину. У КМДА опублікували вимоги

Комунальне підприємство "Київський метрополітен", який готується до відкриття 25 травня, повинен забезпечити відстані між пасажирами не менше 1,5 м у чергах до каси і до терміналів самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій.

Про це йдеться у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №47, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Вимоги до метрополітену: забезпечити дотримання санітарних відстаней (не менше 1,5 метрів) між пасажирами у чергах до каси і термінали самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій метрополітену", - йдеться в розпорядженні.

Також від метрополітену потрібно кожні 3 години у салонах транспортних засобів проводити дезінфекцію, вагони метрополітену дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування, також дезінфекція повинна здійснюватися кожні 3 години в приміщеннях станцій для пасажирів, на платформах, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену (обов'язково - перед відкриттям станцій метро).

В метрополітені повинен бути забезпечений санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій.

У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання необхідно проводити температурний скринінг.

Не дозволено допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 градуса або з ознаками інфекційного захворювання.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, як платити за проїзд після запуску метро.

Також в Києві з 1 червня відкриються дитсадки і школи для 11-х класів.