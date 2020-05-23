Боец ММА из Одессы вызвала на поединок журналистку Соколову, раскритиковавшую Усика

Профессиональный боец ММА из Одессы, Елена Колесник записала видеобращение к журналистке Янине Соколовой, которая критиковала боксера Александра Усика за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме, в то время, как ранее Усик "отблагодарил" стихом основателя Pizza Veterano Остальцева, который назвал украинских боксеров обезьянами.

Свое обращение спортсменка опубликовала на YouTube.

"В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – она хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа на его заслугах, для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы", - сказала Колесник.

Спортсменка добавила, что каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию во всей стране.

Спортсменка говорит, что не понимает вопросов в адрес Усика и певицы MARUV о том, "чей Крым".

"Я не понимаю, почему вы, Янина, задаете вопрос "чей Крым?" спортсмену Усику и певице MARUV. Почему вы не спросите это у предателя Родины, у господина П. Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома", - отметила Елена Колесник.

Также она предложила Янине Соколовой, если у нее есть вопросы, задать их ей, а не Усику.

"Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете. Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам. Подеремся, ради Бога", - добавила Елена Колесник.

Как сообщали Українські Новини, Алекандр Усик в интервью ответил на вопрос "чей Крым".

Ранее певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме.