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23 мая 2020, суббота, 14:31 157
Спорт 2020-05-23T14:46:02+03:00
Українські Новини
Боец ММА из Одессы вызвала на поединок журналистку Соколову, раскритиковавшую Усика

Боец ММА из Одессы вызвала на поединок журналистку Соколову, раскритиковавшую Усика

Елена Новикова
Спорт, Бокс, Александр Усик, MARUV, ММА, Янина Соколова, Елена Колесник

Профессиональный боец ММА из Одессы, Елена Колесник записала видеобращение к журналистке Янине Соколовой, которая критиковала боксера Александра Усика за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме, в то время, как ранее Усик "отблагодарил" стихом основателя Pizza Veterano Остальцева, который назвал украинских боксеров обезьянами.

Свое обращение спортсменка опубликовала на YouTube.

"В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – она хотела хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа на его заслугах, для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы", - сказала Колесник.

Спортсменка добавила, что каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию во всей стране.

Спортсменка говорит, что не понимает вопросов в адрес Усика и певицы MARUV о том, "чей Крым". 

"Я не понимаю, почему вы, Янина, задаете вопрос "чей Крым?" спортсмену Усику и певице MARUV. Почему вы не спросите это у предателя Родины, у господина П. Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома", - отметила Елена Колесник.

Также она предложила Янине Соколовой, если у нее есть вопросы, задать их ей, а не Усику.

"Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете. Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам. Подеремся, ради Бога", - добавила Елена Колесник.

 

Как сообщали Українські Новини, Алекандр Усик в интервью ответил на вопрос "чей Крым".

Ранее певица Maruv сбежала с пресс-конференции после вопроса о Крыме.

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