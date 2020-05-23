Боєць ММА з Одеси викликала на поєдинок журналістку Соколову, яка розкритикувала Усика

Професійний боєць ММА з Одеси, Олена Колесник записала відеозвернення до журналістки Яніни Соколової, яка критикувала боксера Олександра Усика за його провокаційне відео, а також зйомки в російському фільмі, в той час, як раніше Усик "віддячив" віршем засновника Pizza Veterano Остальцева який назвав українських боксерів мавпами.

Своє звернення спортсменка опублікувала на YouTube.

"У ситуації з Яніною Соколовою та Олександром Усиком моя думка – вона хотіла хайпанути на імені всесвітньо відомого легендарного українця, спортсмена, який прославляє нашу країну, з нашим прапором. Для чого? Заради хайпи на його заслуги, для підняття рейтингу своєї брехливої, нікому не потрібної програми", - сказала Колесник.

Спортсменка додала, що кожен повинен займатися своєю справою. Спортсмен – тренуватися і виступати. Політик – захищати наших громадян, забезпечувати безпеку і робочі місця, а журналісти повинні правдиво висвітлювати ситуацію у всій країні.

Спортсменка каже, що не розуміє питань на адресу Усика та співачки MARUV про те, "чий Крим".

"Я не розумію, чому ви, Яніна, задаєте питання "чий Крим?" спортсмену Усику і співачці MARUV. Чому ви не спитаєте це у зрадника Батьківщини, у пана П. Чому ви запитуєте це у звичайних громадян, а не в політиків, військових. На чому ви хайпуете, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома", - зазначила Олена Колесник.

Також вона запропонувала Яніні Соколовій, якщо у неї є питання, задати їй, а не Усику.

"Якщо ви дійсно хочете отримати спортивний пендель, запотиличник або просто побитися, я пропоную Вам свої послуги. Як жінка жінці. Я з боку спорту, ви журналістка, але свою роботу якісно не робите. Давайте я піду замість Сашка. Навіщо ви його смикаєте, поясніть. Ось є я, живий кандидат. Якщо вам знадобиться на ком-то хайпануть, когось зачепити, кого викликати на ринг, то я приїду, тільки спецрейс ще організуйте за нормальними цінами. Поб'ємося, заради Бога", - додала Олена Колесник. Як повідомляли Українські Новини, Олександр Усик в інтерв'ю відповів на питання "чий Крим".

Раніше співачка Maruv втекла з пресконференції після питання про Крим.